На Украине пять населенных пунктов остаются без света из-за снегопада

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости. Пять населенных пунктов остаются обесточенными на Украине из-за снегопада, движение транспорта ограничено в четырех областях страны, сообщила в понедельник Госслужба Украины по ЧС.

В ведомстве в субботу сообщали, что в семи областях Украины из-за непогоды были обесточены более 70 населенных пунктов, в воскресенье обесточенными оставались 29 населенных пунктов.

"По состоянию на 07.00 (08.00 мск) 9 января в результате неблагоприятных погодных условий (снег, метели, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередачи, остаются обесточенными пять населенных пунктов в двух областях", — говорится в сообщении.

В частности, четыре населенных пункта обесточены в Одесской области и один в Херсонской.

Кроме того, по данным Госслужбы Украины по ЧС на утро понедельника, автомобильных заторов в результате осложнения погодных условий на территории страны нет, граждан, которые могли получить обморожения во время пробок, также не было. При этом остается ограниченным движение автотранспорта на дорогах в четырех областях (Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской и Черкасской).

Подразделениями Госслужбы по ЧС с 4 января высвобождены из снежных заносов 1,47 тысячи автомобилей, в которых находились 3,862 тысячи человек.