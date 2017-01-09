СМИ рассказали об увеличении числа хакерских атак на страны Евросоюза

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Количество атак на серверы институтов ЕС серьезно увеличилось по сравнению с предыдущими годами, сообщает газета Financial Times со ссылкой на свои источники.
Как сообщается, в Брюсселе на фоне растущей активности со стороны хакеров усилили меры по обеспечению кибербезопасности. Так, пишет газета, высокопоставленные чиновники из органов ЕС теперь пользуются шифрованием электронных писем, а сама ЕК расширяет сотрудничество с НАТО для защиты своих серверов.
По его словам, подобные хакерские атаки "подрывают веру в демократию (стран ЕС — ред.)". Он также добавил, что зачастую хакеры используют анонимные серверы, что затрудняет определение источников атак.