СМИ рассказали об увеличении числа хакерских атак на страны Евросоюза

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Количество атак на серверы институтов ЕС серьезно увеличилось по сравнению с предыдущими годами, сообщает газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

По данным издания, в течение 2016 года только сервер Европейской комиссии (ЕК) пытались взломать 110 раз, что на 20% больше, чем в прошлом году.

Как сообщается, в Брюсселе на фоне растущей активности со стороны хакеров усилили меры по обеспечению кибербезопасности. Так, пишет газета, высокопоставленные чиновники из органов ЕС теперь пользуются шифрованием электронных писем, а сама ЕК расширяет сотрудничество с НАТО для защиты своих серверов.

"Очевидно, что многие европейские институты, включая Европейскую комиссию, становятся объектом постоянно увеличивающегося числа кибератак со стороны различных источников. Эти угрозы носят устойчивый характер, являются агрессивными, все более опасными и потенциально разрушительными", — цитирует газета слова еврокомиссара по вопросам безопасности Джулиана Кинга.

По его словам, подобные хакерские атаки "подрывают веру в демократию (стран ЕС — ред.)". Он также добавил, что зачастую хакеры используют анонимные серверы, что затрудняет определение источников атак.