В Белоруссии в воскресенье из-за морозов погибли два человека

МИНСК, 9 янв — РИА Новости, Нина Гурина. Минимум два человека погибли в Белоруссии в воскресенье из-за сильных морозов, также участились случаи перебоев с электро- и теплоснабжением, сообщила в понедельник пресс-служба МЧС страны.

В Белоруссии заканчивается пик морозов, которые установились в стране в рождественские праздники: в выходные в отдельных районах республики столбик термометра опускался ниже 30 градусов, в понедельник синоптики прогнозируют днем минус 10-16. В стране сохраняется оранжевый уровень опасности из-за морозов.

По информации МЧС, в Гродненской области в воскресенье на автодороге Щучин – Демброво был обнаружен труп мужчины. "По результатам предварительной экспертизы, смерть наступила в результате общего переохлаждения", — говорится в сообщении.

В Могилевской области с холодовыми травмами в учреждения здравоохранения области обратились 14 человек. "Обнаружен один погибший", — отмечается в материале.

В Минской области за дежурные сутки получили обморожения и переохлаждение 13 человек, в том числе ребенок. Кроме того, из-за холодов в понедельник отменены занятия в школах Оршанского и Ушачского районов Витебской области, частично отменены уроки и в других районах.

С 6 января в стране фиксируются случаи отключения электроснабжения, порывы трубопроводов холодного водоснабжения и теплотрасс. "В связи с установившейся холодной погодой все аварии и инциденты на системах жизнеобеспечения находятся на контроле министерства по чрезвычайным ситуациям. За период с 06.00 8 января до 6.00 9 января периодически нарушалось электроснабжение 76 населенных пунктов", — говорится в сообщении. Отмечается, что наибольшее количество отключений электроэнергии произошло в Логойском районе Минской области и Гродненском районе.

Утром в воскресенье также поступило сообщение о разрушении прокладки фланцевого соединения трубопровода теплоснабжения в Могилеве, в результате чего в течение нескольких часов было нарушено теплоснабжение многоквартирного жилого дома.

"Других нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения не зарегистрировано", — подчеркивается в сообщении.