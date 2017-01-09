В Белоруссии в воскресенье из-за морозов погибли два человека

МИНСК, 9 янв — РИА Новости, Нина Гурина. Минимум два человека погибли в Белоруссии в воскресенье из-за сильных морозов, также участились случаи перебоев с электро- и теплоснабжением, сообщила в понедельник пресс-служба МЧС страны.
По информации МЧС, в Гродненской области в воскресенье на автодороге Щучин – Демброво был обнаружен труп мужчины. "По результатам предварительной экспертизы, смерть наступила в результате общего переохлаждения", — говорится в сообщении.
В Могилевской области с холодовыми травмами в учреждения здравоохранения области обратились 14 человек. "Обнаружен один погибший", — отмечается в материале.
В Минской области за дежурные сутки получили обморожения и переохлаждение 13 человек, в том числе ребенок. Кроме того, из-за холодов в понедельник отменены занятия в школах Оршанского и Ушачского районов Витебской области, частично отменены уроки и в других районах.
Утром в воскресенье также поступило сообщение о разрушении прокладки фланцевого соединения трубопровода теплоснабжения в Могилеве, в результате чего в течение нескольких часов было нарушено теплоснабжение многоквартирного жилого дома.
"Других нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения не зарегистрировано", — подчеркивается в сообщении.