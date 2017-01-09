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В мире

Решение кипрского вопроса в Женеве возможно, считает эксперт

11:5609.01.2017
02220

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Новый этап переговоров по кипрскому урегулированию может увенчаться успехом, однако, учитывая предыдущий опыт, гарантировать заранее ничего нельзя, считает сотрудник института востоковедения и международных отношений Казанского федерального университета, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Айдар Муллаянов.

Глава МИД Греции Никос Котзиас. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Глава МИД Греции обсудил с генсеком ООН кипрское урегулирование

Переговоры по воссоединению Кипра с участием президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса и лидера турок-киприотов Мустафы Акынджи начались в понедельник в Женеве. С 9 по 11 января будут проходить межобщинные переговоры под эгидой специального советника генерального секретаря ООН по кипрскому урегулированию Эспена Барта Эйде, а 12 января планируется международная конференция с участием трех стран-гарантов — Греции, Турции и Великобритании, а также Евросоюза. Делегацию ЕС возглавит председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

"Это возможно (позитивный исход — ред.), но гарантировать сто процентов ничего нельзя. Мы уже много раз видели на Кипре положительные моменты, и кульминацией, конечно, был 2004 год, когда тоже ооновский формат переговоров был положительным, стороны вышли на референдум, а потом в ходе референдума, как мы знаем, греческие киприоты отвергли предложение мирового сообщества, отвергли план (Кофи) Аннана, и кипрское объединение не состоялось. Так что, опять-таки, гарантировать ничего нельзя, но надеяться очень даже можно", — сказал Муллаянов РИА Новости.

Эксперт напомнил, что раунд кипрских переговоров возобновился 19 месяцев назад. И, по его мнению, есть все признаки того, что переговоры вышли на финишную прямую.

Кипр. Архивное фото
© РИА Новости. Борис Бабанов
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Лидер турок-киприотов рассказал о дате референдума по объединению острова

"Из заявлений лидеров общин, которые периодически мы видим в СМИ, в новостных агентствах, и из общего климата межобщинных отношений, который тоже, по сообщениям, опять-таки, информационных лент, в первую очередь кипрских, заметно улучшается, и, в-третьих, но далеко не в-последних, из сообщений ЕС, из действий политиков Турции, политиков Великобритании — все эти страны в той или иной мере исторически и политически связаны с Кипром и кипрской проблемой — все свидетельствует о том, что стороны преодолели основные разногласия по вопросам собственности, вопросам разделения территории, согласования территории. И, как представляется, вопрос о гарантиях тоже разрешен", — добавил он.

По его словам, условия для решения кипрского антагонизма сейчас наиболее благоприятные, однако удастся ли решить кипрскую проблему, всецело зависит от народа Кипра, турецких и греческих киприотов.

"Если сейчас все пойдет по запланированному сценарию, если дипломаты сейчас договорились на межкипрских переговорах, дальше к процессу подключаются другие государства, страны-гаранты кипрской независимости — это Великобритания, это Греция, это Турция, ЕС, как коллективный актор, членом которого Республика Кипр с 2004 года является, то дальше все-таки стоит полагать, что если этот формат будет положительно согласован, дальше вопрос выносится на референдум, прописывают вкратце условия объединения федеративного Кипра, и если греки и турки Кипра одобряют на раздельных референдумах этот согласованный пакет, то кипрская проблема будет разрешена", — заключил эксперт.

Кипр был разделен в 1974 году после турецкого вторжения, спровоцированного попыткой переворота на Кипре при участии греческих военных. Предыдущее мирное соглашение по Кипру в 2004 году, разработанное ООН, было отвергнуто на референдуме греков-киприотов, в то время как турки-киприоты поддержали мирный план.

Переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва. В последние месяцы президент Кипра Анастасиадис и лидер турок-киприотов Акынджи активизировали переговоры и встречались еженедельно, заявляя о готовности достичь соглашения до конца 2016 года. Однако на переговорах в Швейцарии в ноябре, несмотря на все усилия, не смогли сойтись в вопросе территориального урегулирования, который бы проложил путь к завершающей стадии переговоров.

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