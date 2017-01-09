Лидеры польских парламентских партий обсудят политический кризис в стране

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Встреча лидеров польских партий, цель которой — разрешение парламентского кризиса в стране, состоится во второй половине дня в понедельник, сообщил спикер сената Польши Станислав Карчевский.

Польские оппозиционеры с 16 декабря блокируют пленарный зал заседаний сейма страны. Поводом для этого стало намерение сейма с 2017 года ограничить работу журналистов в нижней палате парламента, а также решение спикера сейма Марека Кухчиньского об отстранении одного из депутатов от участия в заседании. Несмотря на это, сейм в ходе заседания, проведенного в другом помещении, принял ряд законов, в том числе о бюджете на 2017 год. Оппозиция считает данные голосования нелегитимными и требует проведения повторного заседания и отставки Кухчиньского.

"Я уверен, что во время сегодняшней встречи с лидерами оппозиции мы придем к консенсусу. Присутствие подтвердили почти все", — написал Карачевский в своем микроблоге в Twitter.

Он также сообщил, что как спикер сената в том случае, если будет получено согласие, готов внести на следующем заседании верхней палаты парламента предложенные оппозицией поправки в закон о бюджете страны на 2017 год.

Позже во время пресс-конференции Карчевский уточнил, что свое участие во встрече подтвердили глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, лидер "Новочесной" Рышард Петру, партии "Кукиз"15" Павел Кукиз, а также Польской крестьянской партии Владислав Кощиняк-Камыш. Связаться с главой крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Гжегожем Схетыной пока не удалось.