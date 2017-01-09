На юге ДНР восстановили электроснабжение села, обесточенного из-за обстрела

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2017 (80)

ДОНЕЦК, 9 янв — РИА Новости. Электроснабжение села на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, обесточенного из-за обстрела, восстановлено, заявили в понедельник РИА Новости в Саханской сельской администрации.

Ранее власти Саханки сообщили, что в результате обстрела вечером в субботу было обесточено село Сергеевка на юге ДНР.

"Все нормально, вечером и ночью обстрелов не было, утром тоже все нормально было. Электроснабжение восстановлено", — отметили в сельской администрации.

В администрации Новоазовского района также сообщили РИА Новости, что ночь на юге ДНР прошла без обстрелов жилых кварталов. "Пока обстановка нормальная. Обстрелов вечером и ночью не было", — сказали в районной администрации.