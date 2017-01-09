На автотрассе в Польше калининградец сбил лося и разбил машину

КАЛИНИНГРАД, 9 янв — РИА Новости. Житель Калининградской области на своем автомобиле Toyota столкнулся с лосем на одной из автотрасс в Польше недалеко от российской границы, в результате чего животное погибло, а машина получила серьезные повреждения, сообщил польский культурный центр в Калининграде.

"Водитель Toyota, россиянин из Калининградской области, эту поездку в Польшу, безусловно, приятно не запомнит. Калининградец возвращался домой, когда на дороге S22, так называемой "берлинке", столкнулся с лосем. Животное ударило в лобовое стекло его автомобиля, пролетело по крыше и упало на еще один легковой автомобиль", — говорится в сообщении центра.

Отмечается, что это произошло у села Новые Монастырки недалеко от границы с российской Калининградской областью. На место была отправлена полиция, пожарная охрана и скорая медицинская помощь. Как рассказали работающие на месте сотрудники полиции, никто из людей серьезно не пострадал, однако животное погибло.