Аэропорт Каира ждет российских инспекторов для финальной проверки

КАИР, 9 янв — РИА Новости, Маргарита Кислова. Власти Каирского международного аэропорта в период с 18 по 20 января ожидают визита делегации экспертов в области авиационной безопасности из России для проведения финальной проверки перед возобновлением авиасообщения, пишет египетская газета "Аль-Вафд" со ссылкой на источники в аэропорту.
"В настоящее время идет завершение мер по установке биометрического оборудования доступа сотрудников. На будущей неделе прибывает немецкое оборудование, которое будет установлено, после чего в период с 18 по 20 января прибудет российская делегация для проведения последней проверки в аэропорту Каира и определения сроков возобновления авиасообщения между Египтом и Россией", — сообщила газета "Аль-Вафд".