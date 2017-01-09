Аэропорт Каира ждет российских инспекторов для финальной проверки

КАИР, 9 янв — РИА Новости, Маргарита Кислова. Власти Каирского международного аэропорта в период с 18 по 20 января ожидают визита делегации экспертов в области авиационной безопасности из России для проведения финальной проверки перед возобновлением авиасообщения, пишет египетская газета "Аль-Вафд" со ссылкой на источники в аэропорту.

Ранее СМИ Египта писали, что введение в эксплуатацию новой биометрической системы доступа персонала в служебные зоны второго терминала каирского аэропорта ожидается 15 января, что, вероятно, станет последним шагом египетских властей по выполнению условий, выдвинутых российской стороной для возобновления авиасообщения.

"В настоящее время идет завершение мер по установке биометрического оборудования доступа сотрудников. На будущей неделе прибывает немецкое оборудование, которое будет установлено, после чего в период с 18 по 20 января прибудет российская делегация для проведения последней проверки в аэропорту Каира и определения сроков возобновления авиасообщения между Египтом и Россией", — сообщила газета "Аль-Вафд".