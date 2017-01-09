В Женеве начался новый раунд межкипрских переговоров при ООН

ЖЕНЕВА, 9 янв — РИА Новости, Елизавета Исакова. Новый раунд переговоров по воссоединению Кипра с участием президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса и лидера турок-киприотов Мустафы Акынджи начался в Женеве после провала попытки договориться осенью 2016 года, передает корреспондент РИА Новости.

Оба лидера общин в понедельник утром прибыли в штаб-квартиру ООН в Женеве в сопровождении специального советника генерального секретаря ООН по кипрскому урегулированию Эспена Барта Эйде. Их приветствовал генеральный директор женевского отделения ООН Майкл Мёллер.

Межобщинные переговоры будут проходить в Женеве с 9 по 11 января, а 12 января планируется международная конференция с участием трех стран-гарантов — Греции, Турции и Великобритании, а также Евросоюза. Делегацию ЕС возглавит председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Цель переговоров — положить конец разделению острова по национальному признаку. Остров разделен с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции.

После двухлетнего перерыва дискуссии о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года. Однако на раунде в Швейцарии в ноябре 2016 года, несмотря на все усилия, лидеры двух общин не смогли договориться по вопросу территориального урегулирования, что позволило бы перейти к завершающей стадии переговоров.