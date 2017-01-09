Российский МИД осудил теракт в Иерусалиме

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Москве осуждают террористический акт, совершенный в минувшее воскресенье в Израиле, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
В воскресенье грузовик наехал на группу военных в Иерусалиме, неподалеку от прогулочной площадки Армон ха-Нацив. Погибли четыре человека, более десяти пострадали. Власти рассматривают произошедшее как теракт. Террорист был ликвидирован до приезда полиции. Власти Израиля заявили о возможных связях атаковавшего с "Исламским государством" (ИГ, запрещена в России). По данным полиции, террористом оказался 28-летний Фади Кунбар.