Российский МИД осудил теракт в Иерусалиме

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Москве осуждают террористический акт, совершенный в минувшее воскресенье в Израиле, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Решительно осуждаем эту террористическую атаку, чем бы она ни была мотивирована. Подобные проявления насилия осложняют и без того напряженную ситуацию в палестино-израильских делах и подрывают усилия международного сообщества по налаживанию устойчивого ближневосточного переговорного процесса", — говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в понедельник.

В воскресенье грузовик наехал на группу военных в Иерусалиме, неподалеку от прогулочной площадки Армон ха-Нацив. Погибли четыре человека, более десяти пострадали. Власти рассматривают произошедшее как теракт. Террорист был ликвидирован до приезда полиции. Власти Израиля заявили о возможных связях атаковавшего с "Исламским государством" (ИГ, запрещена в России). По данным полиции, террористом оказался 28-летний Фади Кунбар.