Китай осудил встречу американских политиков с главой администрации Тайваня

ПЕКИН, 9 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Китай решительно осуждает встречу главы администрации Тайваня Цай Инвэнь с американским губернатором Грегом Эбботом и сенатором Тедом Крузом, призывает соответствующие лица в США придерживаться принципа "одного Китая", заявил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что губернатор Техаса Грег Эббот и сенатор Тед Круз встретились в Хьюстоне с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.

"Я хочу подчеркнуть, что мы решительно осуждаем участие главы администрации Тайваня во встрече с американскими официальными лицами под предлогом транзитной остановки и ее попытки подорвать китайско-американские отношения", — сказал Лу Кан.

"Мы вновь призываем соответствующие лица в США придерживаться принципа "одного Китая" и трех коммюнике между сторонами, предусмотрительно решать вопросы, связанные с Тайванем, воздержаться от подрыва интересов КНР и США, а также отношений между берегами Тайваньского пролива", — добавил официальный представитель МИД КНР.

Отношения между Вашингтоном и Пекином накалились после того, как в ноябре избранный президент США Дональд Трамп нарушил многолетний протокол, приняв поздравительный звонок от Цай Инвэнь. Позднее Трамп не исключил, что встретится с главой администрации Тайваня. Сообщалось, что она посетит Гондурас, Никарагуа, Гватемалу и Сальвадор после 7 января, сделав остановки в Сан-Франциско и Хьюстоне.

Ранее МИД КНР выразил надежду, что США не допустят транзита Цай Инвэнь через свою территорию на ее пути в страны Латинской Америки, а также будут работать с Пекином для поддержания мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.