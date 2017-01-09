Над территорией Эстонии проводят тренировочные полеты истребители НАТО

ТАЛЛИН, 9 янв — РИА Новости, Николай Адашкевич. Истребители военно-воздушных сил Германии Eurofighter Typhoon, которые выполняют миссию по охране воздушного пространства над странами Балтии и базируются на авиабазе в Эмари под Таллином, с понедельника по пятницу совершат ежедневные тренировочные полеты на низких высотах над территорией Эстонии, сообщил главный штаб Сил обороны страны.
Подобные полеты регулярно проводятся истребителями стран НАТО, выполняющими миссию по охране воздушного пространства стран Балтии. Пилоты ВВС Германии на четырех истребителях Eurofighter Typhoon приступили к ней 31 августа прошлого года, сменив контингент ВВС Великобритании с четырьмя истребителями такого же типа. В последнее время тренировочные полеты над Эстонией проводятся еженедельно.
Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.