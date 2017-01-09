В Китае 21 чиновник министерского уровня пошел под суд в течение 2016 года

ПЕКИН, 9 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Прокуратура КНР в 2016 году возбудила уголовные дела в отношении 21 бывшего чиновника министерского уровня и выше.

Согласно сообщению Верховной народной прокуратуры КНР (SPP), в числе бывших чиновников министерского уровня или руководящего звена провинций, в отношении которых были возбуждены уголовные дела, в частности, экс-секретарь партийного комитета провинции Ляонин Ван Минь и бывший заместитель секретаря пекинского парткома Люй Сивэнь.

В сообщении также отмечается, что еще 48 чиновникам министерского уровня или выше, а также бывшим чиновникам из числа руководства провинциальных властей были предъявлены официальные обвинения. Среди них бывший заместитель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая, экс-помощник бывшего председателя КНР Ху Цзиньтао Лин Цзихуа, а также экс-заместитель председателя главного совещательного органа страны — Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) — Су Жун.

Как сообщила ранее Центральная комиссия по проверке дисциплины Компартии Китая, в 2016 году была начата дисциплинарная проверка в отношении 76 чиновников министерского уровня или уровня руководства провинций.