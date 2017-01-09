В китайском Цзянси выявлен случай заражения вирусом птичьего гриппа

ПЕКИН, 9 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 зафиксирован в китайской провинции Цзянси.
Ранее в субботу в провинции Цзянси были выявлены еще три случая заражения вирусом H5N9.
Кроме этого, по данным агентства Синьхуа, еще по одному случаю заражения выявлено в провинциях Хунань и Шаньдун, а также в городе Шанхай в субботу.
По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных