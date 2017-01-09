СМИ: В Сербии из-за морозов остановлено судоходство на реках Сава и Дунай

БЕЛГРАД, 9 янв — РИА Новости. Появление льда привело к остановке судоходства на реках Сава и Дунай в Сербии, режим ЧС из-за морозов объявлен в нескольких муниципалитетах, передает информагентство Танюг в понедельник.

Вечером в воскресенье помощник министра строительства и инфраструктуры, отвечающий за водный транспорт, Велько Ковачевич сообщил, что из-за появления льдин введен запрет на движение всех судов по Саве и Дунаю. Льдом покрылась и река Большая Морава.

Ранее режим ЧС был введен в муниципалитетах Сьеница, Медведже, Алексинац и Блаце. В воскресенье к ним добавились Тутин, Владичин-Хан и Вранье. Национальное управление гидрометеорологии объявило максимальный "красный" уровень опасности для населения в связи с резким похолоданием.

"Тяжелее всего в муниципалитетах на юге, юго-западе и юго-востоке Сербии, то есть в Рашском, Златиборском, Нишавском, Топличском и Пчиньском административных округах. С 6 января до сегодняшнего дня сотрудники Сектора по ЧС эвакуировали свыше 116 человек и 70 автомобилей при содействии МВД, армии и жандармерии", — цитирует агентство представителя Сектора по ЧС Бобана Стевановича.

По официальным данным, снежными заносами были блокированы около ста сел в районе городов Сьеница и Тутин и на прилегающем Пештерском плоскогорье на юго-западе Сербии, где также замерзло 70 километров водопровода.

Отключение электричества в разных населенных пунктах страны, вызванное замерзанием масла на подстанциях, в воскресенье было прекращено, подача энергии восстановлена. Коммунальные службы Сербии в последние дни сосредоточились на очистке от снега трасс международного и республиканского значения, а также восстановлении сообщения с отрезанными снегом населенными пунктами, для чего вывели всю имеющуюся технику.