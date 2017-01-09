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В мире

В Женеве открываются переговоры по кипрскому урегулированию

00:1209.01.2017
(обновлено: 00:22 09.01.2017)
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Флаг Кипра. Архивное фото
© AP Photo/ Thanassis Stavrakis

ЖЕНЕВА/АФИНЫ, 9 янв — РИА Новости. Переговоры по воссоединению Кипра с участием президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса и лидера турок-киприотов Мустафы Акынджи начинаются в понедельник в Женеве. С 9 по 11 января будут проходить межобщинные переговоры под эгидой специального советника генерального секретаря ООН по кипрскому урегулированию Эспена Барта Эйде, а 12 января планируется международная конференция с участием трех стран-гарантов – Греции, Турции и Великобритании и Евросоюза. Делегацию ЕС возглавит председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Глава МИД Греции Никос Котзиас. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Глава МИД Греции обсудил с генсеком ООН кипрское урегулирование
Целью переговоров является положить конец разделению острова по национальному признаку. Остров разделен с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции.

После двухлетнего перерыва переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года. Однако на переговорах в Швейцарии в ноябре, несмотря на все усилия, лидеры двух общин не смогли сойтись в вопросе территориального урегулирования, который бы проложил путь к завершающей стадии переговоров.

Разногласия

Спецсоветник генсека ООН Эйде заявил, что этнически расколотый Кипр имеет "историческую возможность" воссоединиться в 2017 году и решающее значение для мирного соглашения, которого не удается добиться на протяжении десятилетий, получит встреча в Женеве в начале января.

О возможности достижения успешных результатов в ходе нынешнего раунда заявили накануне переговоров президент Турции Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Тереза Мей, однако ряд вопросов до сих пор не удалось урегулировать.

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Путин обсудил по телефону с Ципрасом Сирию и кипрское урегулирование
В частности, греческая и турецкая общины Кипра не смогли пока решить вопрос, какую часть территории острова они будут контролировать в будущей федерации. Сейчас турецкая сторона контролирует 37% территории, под управлением турецкой общины может остаться 27-28%. Не решен вопрос о передаче под управление греческой общины района Морфу — некогда процветавшего, а сейчас густо населенного преимущественно турками, а также о возвращении грекам-киприотам имущества на оккупированной территории.

Помимо этого Греция и Турция не могут прийти к согласию по вопросу гарантий и нахождения иностранных войск на Кипре. На Кипре находится порядка 40 тысяч турецких военных и около тысячи греческих.

Обозреватели говорят, что кипрская проблема будет решена тогда, когда заявят о выводе турецких войск.

По соглашению 1960 года о предоставлении независимости Кипру, гарантами независимости, территориальной целостности и безопасности Республики Кипр являются Великобритания, Греция и Турция. Афины исходят из того, что не может быть решения кипрской проблемы при сохранении на Кипре турецких оккупационных войск и системы гарантий, иначе Кипр будет протекторатом.

Кипр. Архивное фото
© РИА Новости. Борис Бабанов
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Лидер турок-киприотов рассказал о дате референдума по объединению острова
Глава МИД Греции Никос Котзиас заявил, что обсуждал вопрос гарантий и войск на встрече со своим турецким коллегой в Нью-Йорке 7 января, но сблизить позиции не удалось. Однако Котзиас особо подчеркнул, что вопросы гарантий и безопасности внесены в повестку дня и уже не могут быть исключены из нее, и это успех греческой внешней политики.

Вообще же позиция большинства стран – справедливое решение кипрской проблемы возможно лишь на основе резолюций Совета Безопасности ООН.

Давление

Западная дипломатия резко активизировала попытки ускорить решение кипрской проблемы, были даже установлены конкретные сроки — до конца 2016 года. Как заявлял лидер турецкой общины Мустафа Акынджи, если вопрос будет отложен на 2017 год, то его отложат и до 2018 года.

Флаги Греции и ЕС на фоне Афинского Парфенона. Архивное фото
© AFP 2016/ Aris Messinis
Афины намерены активно участвовать в решении кипрской проблемы
Однако министр иностранных дел Греции Никос Котзиас не видит в этом проблем. 4 января после встречи с Эйде греческий министр заявил, что ни в коем случае не будет провала переговоров – "их могут лишь отложить или продлить", провал же означает, что они заканчиваются безрезультатно.

"Мы получили заверения от ООН, что переговоры будут open-ended, то есть они даже будут остановлены, это не означает их прекращения, они смогут быть продолжены в будущем с лучшей подготовкой", — заявил Котзиас.

Политические обозреватели говорят о растущем давлении на Афины и Никосию в преддверии женевского раунда. Началось оно еще во время визита в Афины президента США Барака Обамы, который, по словам дипломатических источников РИА Новости, добивался решения до передачи дел новому президенту США Дональду Трампу.

Кипр. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Байден призвал лидеров кипрских общин продолжить переговоры
На Афины давление оказывается по таким вопросам, как гарантии и какую окончательную форму они могут принять, а также сроки и процесс вывода оккупационных войск, система безопасности и какие действия будет необходимо предпринять в течение переходного периода для выполнения соглашений.

Что касается Никосии, то это вопросы распределения полномочий в будущей федерации и связанных с ними структуры исполнительной и законодательной власти, возможные территориальные уступки в обмен на увеличение полномочий турецкой общины, механизмы и процесс принятия решений, особенно на уровне исполнительной власти. По сообщениям СМИ, турецкая сторона поставила практически ультимативное требование, чтобы каждое решение было одобрено турками-киприотами.

Что касается международной конференции, то, по мнению обозревателей, президент Турции Эрдоган будет настаивать на том, чтобы гарантировать участие Анкары в делах турецкой общины. Премьер Британии Мэй дистанцируется от обязательств по гарантиям и прав вмешательства, а основное внимание уделит позициям Великобритании на Кипре. Премьер Греции Алексис Ципрас попытается добиться полной отмены гарантий, которые противоречат основополагающим документам Евросоюза, членом которого является Кипр.

Кипр. Архивное фото
© Flickr/ Leonid Mamchenkov
Лидер турок-киприотов рассказал, кто должен управлять Кипром
Между тем накануне переговоров появились две новые проблемы – лидер турок-киприотов Акынджи направил генсеку ООН письмо с требованием, чтобы Анстасиадис был представлен на переговорах как лидер греческой общины острова, а не как президент Кипра. Помимо этого под вопросом оказалось участие в международной конференции Эрдогана – вместо президента Турцию, возможно, будет представлять премьер-министр Йылдырым. Однако, как заявил официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос, пока окончательного решения по представительству Турции нет. Между тем от этого зависит и поездка Ципраса.

В МИД Греции считают, что для Кипра сейчас настал наиболее критический момент с 2004 года, когда на референдуме был отвергнут план урегулирования, предложенный тогдашним генсеком ООН Кофи Аннаном.

Если сейчас на переговорах в Женеве стороны все же смогут преодолеть разногласия и прийти к договоренности, соглашение должно быть утверждено на референдумах обеих общин Кипра.

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