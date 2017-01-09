В Женеве открываются переговоры по кипрскому урегулированию

ЖЕНЕВА/АФИНЫ, 9 янв — РИА Новости. Переговоры по воссоединению Кипра с участием президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса и лидера турок-киприотов Мустафы Акынджи начинаются в понедельник в Женеве. С 9 по 11 января будут проходить межобщинные переговоры под эгидой специального советника генерального секретаря ООН по кипрскому урегулированию Эспена Барта Эйде, а 12 января планируется международная конференция с участием трех стран-гарантов – Греции, Турции и Великобритании и Евросоюза. Делегацию ЕС возглавит председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Целью переговоров является положить конец разделению острова по национальному признаку. Остров разделен с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции.

После двухлетнего перерыва переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года. Однако на переговорах в Швейцарии в ноябре, несмотря на все усилия, лидеры двух общин не смогли сойтись в вопросе территориального урегулирования, который бы проложил путь к завершающей стадии переговоров.

Разногласия

Спецсоветник генсека ООН Эйде заявил, что этнически расколотый Кипр имеет "историческую возможность" воссоединиться в 2017 году и решающее значение для мирного соглашения, которого не удается добиться на протяжении десятилетий, получит встреча в Женеве в начале января.

О возможности достижения успешных результатов в ходе нынешнего раунда заявили накануне переговоров президент Турции Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Тереза Мей, однако ряд вопросов до сих пор не удалось урегулировать.

В частности, греческая и турецкая общины Кипра не смогли пока решить вопрос, какую часть территории острова они будут контролировать в будущей федерации. Сейчас турецкая сторона контролирует 37% территории, под управлением турецкой общины может остаться 27-28%. Не решен вопрос о передаче под управление греческой общины района Морфу — некогда процветавшего, а сейчас густо населенного преимущественно турками, а также о возвращении грекам-киприотам имущества на оккупированной территории.

Помимо этого Греция и Турция не могут прийти к согласию по вопросу гарантий и нахождения иностранных войск на Кипре. На Кипре находится порядка 40 тысяч турецких военных и около тысячи греческих.

Обозреватели говорят, что кипрская проблема будет решена тогда, когда заявят о выводе турецких войск.

По соглашению 1960 года о предоставлении независимости Кипру, гарантами независимости, территориальной целостности и безопасности Республики Кипр являются Великобритания, Греция и Турция. Афины исходят из того, что не может быть решения кипрской проблемы при сохранении на Кипре турецких оккупационных войск и системы гарантий, иначе Кипр будет протекторатом.

Глава МИД Греции Никос Котзиас заявил, что обсуждал вопрос гарантий и войск на встрече со своим турецким коллегой в Нью-Йорке 7 января, но сблизить позиции не удалось. Однако Котзиас особо подчеркнул, что вопросы гарантий и безопасности внесены в повестку дня и уже не могут быть исключены из нее, и это успех греческой внешней политики.

Вообще же позиция большинства стран – справедливое решение кипрской проблемы возможно лишь на основе резолюций Совета Безопасности ООН.

Давление

Западная дипломатия резко активизировала попытки ускорить решение кипрской проблемы, были даже установлены конкретные сроки — до конца 2016 года. Как заявлял лидер турецкой общины Мустафа Акынджи, если вопрос будет отложен на 2017 год, то его отложат и до 2018 года.

Однако министр иностранных дел Греции Никос Котзиас не видит в этом проблем. 4 января после встречи с Эйде греческий министр заявил, что ни в коем случае не будет провала переговоров – "их могут лишь отложить или продлить", провал же означает, что они заканчиваются безрезультатно.

"Мы получили заверения от ООН, что переговоры будут open-ended, то есть они даже будут остановлены, это не означает их прекращения, они смогут быть продолжены в будущем с лучшей подготовкой", — заявил Котзиас.

Политические обозреватели говорят о растущем давлении на Афины и Никосию в преддверии женевского раунда. Началось оно еще во время визита в Афины президента США Барака Обамы, который, по словам дипломатических источников РИА Новости, добивался решения до передачи дел новому президенту США Дональду Трампу.

На Афины давление оказывается по таким вопросам, как гарантии и какую окончательную форму они могут принять, а также сроки и процесс вывода оккупационных войск, система безопасности и какие действия будет необходимо предпринять в течение переходного периода для выполнения соглашений.

Что касается Никосии, то это вопросы распределения полномочий в будущей федерации и связанных с ними структуры исполнительной и законодательной власти, возможные территориальные уступки в обмен на увеличение полномочий турецкой общины, механизмы и процесс принятия решений, особенно на уровне исполнительной власти. По сообщениям СМИ, турецкая сторона поставила практически ультимативное требование, чтобы каждое решение было одобрено турками-киприотами.

Что касается международной конференции, то, по мнению обозревателей, президент Турции Эрдоган будет настаивать на том, чтобы гарантировать участие Анкары в делах турецкой общины. Премьер Британии Мэй дистанцируется от обязательств по гарантиям и прав вмешательства, а основное внимание уделит позициям Великобритании на Кипре. Премьер Греции Алексис Ципрас попытается добиться полной отмены гарантий, которые противоречат основополагающим документам Евросоюза, членом которого является Кипр.

Между тем накануне переговоров появились две новые проблемы – лидер турок-киприотов Акынджи направил генсеку ООН письмо с требованием, чтобы Анстасиадис был представлен на переговорах как лидер греческой общины острова, а не как президент Кипра. Помимо этого под вопросом оказалось участие в международной конференции Эрдогана – вместо президента Турцию, возможно, будет представлять премьер-министр Йылдырым. Однако, как заявил официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос, пока окончательного решения по представительству Турции нет. Между тем от этого зависит и поездка Ципраса.

В МИД Греции считают, что для Кипра сейчас настал наиболее критический момент с 2004 года, когда на референдуме был отвергнут план урегулирования, предложенный тогдашним генсеком ООН Кофи Аннаном.

Если сейчас на переговорах в Женеве стороны все же смогут преодолеть разногласия и прийти к договоренности, соглашение должно быть утверждено на референдумах обеих общин Кипра.