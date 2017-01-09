В Женеве открываются переговоры по кипрскому урегулированию

ЖЕНЕВА/АФИНЫ, 9 янв — РИА Новости. Переговоры по воссоединению Кипра с участием президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса и лидера турок-киприотов Мустафы Акынджи начинаются в понедельник в Женеве. С 9 по 11 января будут проходить межобщинные переговоры под эгидой специального советника генерального секретаря ООН по кипрскому урегулированию Эспена Барта Эйде, а 12 января планируется международная конференция с участием трех стран-гарантов – Греции, Турции и Великобритании и Евросоюза. Делегацию ЕС возглавит председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.
После двухлетнего перерыва переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года. Однако на переговорах в Швейцарии в ноябре, несмотря на все усилия, лидеры двух общин не смогли сойтись в вопросе территориального урегулирования, который бы проложил путь к завершающей стадии переговоров.
Разногласия
Спецсоветник генсека ООН Эйде заявил, что этнически расколотый Кипр имеет "историческую возможность" воссоединиться в 2017 году и решающее значение для мирного соглашения, которого не удается добиться на протяжении десятилетий, получит встреча в Женеве в начале января.
О возможности достижения успешных результатов в ходе нынешнего раунда заявили накануне переговоров президент Турции Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Тереза Мей, однако ряд вопросов до сих пор не удалось урегулировать.
Помимо этого Греция и Турция не могут прийти к согласию по вопросу гарантий и нахождения иностранных войск на Кипре. На Кипре находится порядка 40 тысяч турецких военных и около тысячи греческих.
Обозреватели говорят, что кипрская проблема будет решена тогда, когда заявят о выводе турецких войск.
По соглашению 1960 года о предоставлении независимости Кипру, гарантами независимости, территориальной целостности и безопасности Республики Кипр являются Великобритания, Греция и Турция. Афины исходят из того, что не может быть решения кипрской проблемы при сохранении на Кипре турецких оккупационных войск и системы гарантий, иначе Кипр будет протекторатом.
Вообще же позиция большинства стран – справедливое решение кипрской проблемы возможно лишь на основе резолюций Совета Безопасности ООН.
Давление
Западная дипломатия резко активизировала попытки ускорить решение кипрской проблемы, были даже установлены конкретные сроки — до конца 2016 года. Как заявлял лидер турецкой общины Мустафа Акынджи, если вопрос будет отложен на 2017 год, то его отложат и до 2018 года.
"Мы получили заверения от ООН, что переговоры будут open-ended, то есть они даже будут остановлены, это не означает их прекращения, они смогут быть продолжены в будущем с лучшей подготовкой", — заявил Котзиас.
Политические обозреватели говорят о растущем давлении на Афины и Никосию в преддверии женевского раунда. Началось оно еще во время визита в Афины президента США Барака Обамы, который, по словам дипломатических источников РИА Новости, добивался решения до передачи дел новому президенту США Дональду Трампу.
Что касается Никосии, то это вопросы распределения полномочий в будущей федерации и связанных с ними структуры исполнительной и законодательной власти, возможные территориальные уступки в обмен на увеличение полномочий турецкой общины, механизмы и процесс принятия решений, особенно на уровне исполнительной власти. По сообщениям СМИ, турецкая сторона поставила практически ультимативное требование, чтобы каждое решение было одобрено турками-киприотами.
Что касается международной конференции, то, по мнению обозревателей, президент Турции Эрдоган будет настаивать на том, чтобы гарантировать участие Анкары в делах турецкой общины. Премьер Британии Мэй дистанцируется от обязательств по гарантиям и прав вмешательства, а основное внимание уделит позициям Великобритании на Кипре. Премьер Греции Алексис Ципрас попытается добиться полной отмены гарантий, которые противоречат основополагающим документам Евросоюза, членом которого является Кипр.
В МИД Греции считают, что для Кипра сейчас настал наиболее критический момент с 2004 года, когда на референдуме был отвергнут план урегулирования, предложенный тогдашним генсеком ООН Кофи Аннаном.
Если сейчас на переговорах в Женеве стороны все же смогут преодолеть разногласия и прийти к договоренности, соглашение должно быть утверждено на референдумах обеих общин Кипра.