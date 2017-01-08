Госдеп: подозреваемый в атаке на сотрудника дипмиссии в Мексике арестован

ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Госдепартамент США подтвердил арест подозреваемого в нападении на сотрудника американского консульства в мексиканской Гвадалахаре и поблагодарил власти Мексики за успешную операцию по его задержанию, свидетельствует распространенное ведомством заявление госсекретаря США Джона Керри.

"От лица президента Обамы и всего американского народа я хочу поблагодарить правительство Мексики за их скорый и решительный арест подозреваемого в чудовищной атаке против сотрудника международной службы в Гвардалахара в Мексике", — говорится в заявлении Джона Керри. Дипломат также пожелал пострадавшему скорейшего восстановления и заверил, что безопасность американцев является приоритетом администрации США.

Ранее сообщалось, что неизвестный выстрелил в сотрудника консульства США в городе Гвадалахара, американец получил ранение и находится в стабильном состоянии. Преступник поджидал автомобиль сотрудника консульства на стоянке, а затем открыл по нему огонь. Прокуратура штата Халиско сообщила о задержании подозреваемого.

После этого посольство США в Мексике опубликовало на своем официальном сайте предупреждение для сограждан, проживающих в Гвадалахаре, с призывом проявлять осторожность и по возможности избегать поездок по городу.

Este es el hombre por quien se ofrecen 20 mil dólares de recompensa por disparar contra oficial en @USCGGuadalajara pic.twitter.com/3XxvvDiE8F — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) 7 января 2017 г.

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