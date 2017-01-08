Глава МИД Великобритании прибыл в США на переговоры

ЛОНДОН, 8 янв — РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон встретится в США с ближайшими советниками избранного президента Дональда Трампа и членами конгресса, заявил в воскресенье вечером представитель Форин-офиса британским журналистам.

"После прошедших в прошлом месяце успешных встреч глав аппарата премьер-министра с членами команды избранного президента Дональда Трампа, министр иностранных дел Борис Джонсон отправился с коротким визитом в США для встреч с ближайшими советниками избранного президента и ключевыми лидерами конгресса", — говорится в заявлении.

"В центре переговоров будут отношения между Великобританией и США и другие международные вопросы", — отмечается в заявлении.

Как сообщают журналисты, сопровождающие Джонсона в поездке, министр уже прибыл в США.

Как ожидается, глава британского МИД встретится с зятем и советником Трампа Джаредом Кушнером и будущим ведущим стратегом Белого дома Стивом Бэнноном.