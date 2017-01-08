В Армении подозреваемый в убийстве сына вице-губернатора явился в полицию

ЕРЕВАН, 8 янв – РИА Новости, Гамлет Матевосян. Мужчина, подозреваемый в убийстве сына вице-губернатора Гехаркуникской области на севере Армении, добровольно явился в полицию, сообщил в воскресенье руководитель пресс-службы республиканской полиции Ашот Агаронян.

Ранее пресс-служба полиции Армении сообщила, что в субботу был убит 28-летний Айк Акопян, сын вице-губернатора Гехаркуникской области республики Андраника Акопяна. Согласно сообщению Следственного комитета Армении, возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. По данным следствия, на месте преступления обнаружено семь гильз и две пули от пистолета Макарова.

"В результате широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками Главного управления уголовного розыска и Гегаркуникского областного управления, а также поисковых и разъяснительных работ, 8 января в Главное управление угрозыска явился Мехак Арутюнян, подозреваемый в совершенном накануне убийстве жителя села Норатус Айка Акопяна", — написал Агаронян в соцсети Facebook.

По его словам, мужчина передал полицейским пистолет Макарова.

Как сообщают армянские СМИ, погибший был двоюродным братом известных в криминальном мире Алика и Ара Бандурянов.