В Баку считают, что решение суда не соответствует интересам 10-летней Нурай

БАКУ, 8 янв — РИА Новости, Вугар Гасанов. Госкомитет Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей заявил, что выполнение решения суда не соответствует интересам 10-летней девочки, в отношении которой по данным аппарата омбудсмена применили силу на суде на севере республики.

В социальных сетях в субботу распространилось видео, на котором в Губинском районом суде исполнители с применением силы забрали 10-летнюю Нурай Байрамзаде у воспитавшей ее тети и передали отцу. Инцидент произошел 7 декабря прошлого года. Сама девочка заявила, что до сих пор не знала о существовании отца и впервые увидела его на суде. Омбудсмен Азербайджана Эльмира Сулейманова обратилась в минюст для срочного расследования инцидента.

"Госкомитет считает, что выполнение решения суда в сложившейся ситуации не соответствует интересам Нурай Байрамзаде. Созданная Госкомитетом рабочая группа провела встречи с Н.Байрамзаде и ее родственниками. В ходе встреч рабочая группа ознакомилась с условиями, в которых проживает 10-летняя Нурай с тетей Мехрибан Эльдаровой. Нурай называет тетю мамой и не желает, чтобы их разлучали", — цитирует заявление госкомитета агентство АПА.

В заявлении говорится также, что, по словам Эльдаровой, отец девочки никогда не интересовался ее судьбой. После смерти матери девочки в 2010 году по решению исполнительной власти Губинского района Эльдарова была назначена опекуном Нурай Байрамзаде. Местный суд в 2012 году отклонил иск отца девочки Аваза Байрамова об опекунстве. Сумгайытский апелляционный суд решением от 28 августа 2012 года и Верховный суд – от 10 апреля 2013 года оставили в силе постановление суда первой инстанции.