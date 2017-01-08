В Лондоне в воскресенье начнется суточная забастовка сотрудников метро

ЛОНДОН, 8 янв — РИА Новости, Мария Табак. Суточная забастовка работников лондонского метро может начаться в воскресенье в 18.00 (21.00 мск) и грозит сильно осложнить транспортную ситуацию в городе в понедельник, если профсоюз в последний момент не согласится пойти на уступки.

Основной причиной планирующейся акции протеста ее организаторы называют недавние сокращения рабочих мест и возникшая из-за этого нехватка персонала на станциях метро. Это, по мнению членов профсоюзов RMT и TSSA, не только приводит к чрезмерным нагрузкам для оставшихся сотрудников метрополитена, но и ставит под угрозу безопасность пассажиров.

Переговоры между управляющим "подземкой" предприятием Transport for London (TfL) и профсоюзами продолжались в субботу, но завершились ничем – представители RMT покинули зал заседаний. После этого TfL выступил с новым предложением, но его должны изучить члены профсоюзов.

Если акция протеста состоится, то вечером в воскресенье и большую часть понедельника будут закрыты почти все центральные станции метро, две ветки — Victoria и Waterloo & City – не будут работать вовсе, прекратится работа на самых оживленных, "вокзальных" станциях метро: Waterloo, King's Cross, Euston, London Bridge, Paddington и Victoria.

Не будут ходить поезда метро в 1, 2 и 3 терминалы лондонского аэропорта Хитроу.