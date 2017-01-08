Американский серийный убийца Мэнсон возвращен из больницы в тюрьму

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Отбывающий пожизненное заключение американский серийный убийца Чарльз Мэнсон переведен из больницы в тюрьму в штате Калифорния, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось, что 82-летний Мэнсон госпитализирован из тюрьмы в Калифорнии в больницу по неизвестным причинам медицинского характера и что он серьезно болен. По данным издания TMZ, у него обнаружили заболевание желудочно-кишечного тракта.

"Закон о медицинской тайне не позволяет обсуждать медицинские проблемы заключенный", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс представителя калифорнийского пенитенциарного управления Джеффри Кэллисона.

В тюрьмах штата есть медицинское обслуживание, но заключенных обычно переводят в другие больницы, когда есть необходимость хирургического вмешательства, неотложной помощи или диагностики при экстренных случаях, поясняет агентство.