Американский серийный убийца Мэнсон возвращен из больницы в тюрьму

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Отбывающий пожизненное заключение американский серийный убийца Чарльз Мэнсон переведен из больницы в тюрьму в штате Калифорния, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Закон о медицинской тайне не позволяет обсуждать медицинские проблемы заключенный", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс представителя калифорнийского пенитенциарного управления Джеффри Кэллисона.
В тюрьмах штата есть медицинское обслуживание, но заключенных обычно переводят в другие больницы, когда есть необходимость хирургического вмешательства, неотложной помощи или диагностики при экстренных случаях, поясняет агентство.