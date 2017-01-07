Следователи не исключили, что стрельба в аэропорту Флориды была терактом

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Следователи не исключают, что терроризм был мотивом стрельбы в аэропорту американского штата Флорида, где погибли пять человек, пострадали более 30, сообщает агентство Франс Пресс.
"Мы продолжаем рассматривать все версии и все мотивы этого ужасного нападения. Мы продолжаем рассматривать это с точки зрения терроризма как потенциальная мотивация нападения", — сказал журналистам специальный агент ФБР Джордж Пиро.
По его словам, злоумышленник действовал в одиночку. При этом Пиро отметил, что подозреваемый вез с собой в багаже задекларированное оружие — 9-миллиметровый полуавтоматический пистолет.