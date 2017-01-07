Экс-главу МВД Эстонии Певкура избрали новым лидером Реформистской партии

ТАЛЛИН, 7 янв — РИА Новости, Николай Адашкевич. Бывший глава МВД Эстонии Ханно Певкур в субботу был избран новым председателем влиятельной Реформистской партии, которая ушла в оппозицию после отставки правительства в конце прошлого года, сообщила пресс-служба реформистов.

"В субботу в Таллине прошел съезд Реформистской партии, на котором было выбрано новое руководство политической организации. На место председателя партии претендовали Ханно Певкур и бывший министр экономики, глава парламентской фракции реформистов Кристен Михал. За Певкура проголосовали 1048 членов партии, за Михала — 635 реформистов", — говорится в сообщении.

Со 2 января члены партии могли проголосовать за одного из кандидатов электронным путем. В голосовании приняли участие 1,3 тысячи человек. Их мнение было учтено при подсчете голосов в субботу.

Правительство Эстонии, возглавляемое тогдашним лидером Реформистской партии Таави Рыйвасом, 9 ноября прошлого года было отправлено в отставку после того, как пять парламентских партий проголосовали за вотум недоверия премьер-министру, обвинив его в неспособности принимать необходимые для страны решения.

Новую правящую коалицию составили Центристская партия, партия "Союз Отечества и Республика" (IRL) и Социал-демократическая партия (SDE). Новым премьер-министром стал лидер Центристской партии Юри Ратас. Реформистская партия, которая 17 лет подряд неизменно входила в правящую коалицию, была вынуждена уйти в оппозицию. В начале декабря Рыйвас заявил, что с нового года отказывается от руководства партией.

Правящая коалиция имеет 56 мандатов в парламенте. У Центристской партии 27 мандатов, SDE — 15, IRL — 14. Всего в высшем законодательном органе страны 101 депутат. У оппозиционных партий 45 мандатов (Реформистская партия — 30, Свободная партия — 8, Консервативная Народная партия — 7).