Экс-главу МВД Эстонии Певкура избрали новым лидером Реформистской партии

ТАЛЛИН, 7 янв — РИА Новости, Николай Адашкевич. Бывший глава МВД Эстонии Ханно Певкур в субботу был избран новым председателем влиятельной Реформистской партии, которая ушла в оппозицию после отставки правительства в конце прошлого года, сообщила пресс-служба реформистов.
Со 2 января члены партии могли проголосовать за одного из кандидатов электронным путем. В голосовании приняли участие 1,3 тысячи человек. Их мнение было учтено при подсчете голосов в субботу.
Новую правящую коалицию составили Центристская партия, партия "Союз Отечества и Республика" (IRL) и Социал-демократическая партия (SDE). Новым премьер-министром стал лидер Центристской партии Юри Ратас. Реформистская партия, которая 17 лет подряд неизменно входила в правящую коалицию, была вынуждена уйти в оппозицию. В начале декабря Рыйвас заявил, что с нового года отказывается от руководства партией.
Правящая коалиция имеет 56 мандатов в парламенте. У Центристской партии 27 мандатов, SDE — 15, IRL — 14. Всего в высшем законодательном органе страны 101 депутат. У оппозиционных партий 45 мандатов (Реформистская партия — 30, Свободная партия — 8, Консервативная Народная партия — 7).