В Киеве заявили, что механизм оплаты поставок воды в ЛНР заработал

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости. Механизм уплаты долга за водоснабжение не подконтрольных Киеву районов Луганской области использован для возобновления поставок воды, сообщает пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий.
"Впервые после почти года переговоров механизм расчетов за водоснабжение заработал. 6 января 2017 года коммунальному предприятию "Попаснянский районный водоканал" было уплачено часть долга в сумме 10,5 миллиона гривен за водоснабжение на не подконтрольную правительству Украины территорию Луганской области", — говорится в сообщении.
Как отмечается, в расчетах задействованы предприятия, зарегистрированные на подконтрольной правительству Украины территории и осуществляют деятельность в рамках украинского правового поля. В пресс-службе отметили, что "Попаснянский районный водоканал" теперь сможет погасить задолженность перед поставщиком электроэнергии и возобновить поставки питьевой вода в направлении Луганска.