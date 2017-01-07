В Киеве заявили, что механизм оплаты поставок воды в ЛНР заработал

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости. Механизм уплаты долга за водоснабжение не подконтрольных Киеву районов Луганской области использован для возобновления поставок воды, сообщает пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Ранее Киев прекратил поставки воды в неподконтрольные районы Луганской области, так как долги Попаснянского районного водоканала, подконтрольного Киеву, за электричество достигли 4,6 миллиона долларов. В министерстве по делам оккупированных территорий пояснили, что накопились большие долги за воду со стороны самопровозглашенной ЛНР. Однако в Киеве заявили, что продолжают поставлять воду, несмотря на окончание контракта. При этом полпред ЛНР в минской контактной крупе Владислав Дейнего заявил, что Киев прекратил поставки воды в республику с Петровского водозабора.

"Впервые после почти года переговоров механизм расчетов за водоснабжение заработал. 6 января 2017 года коммунальному предприятию "Попаснянский районный водоканал" было уплачено часть долга в сумме 10,5 миллиона гривен за водоснабжение на не подконтрольную правительству Украины территорию Луганской области", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в расчетах задействованы предприятия, зарегистрированные на подконтрольной правительству Украины территории и осуществляют деятельность в рамках украинского правового поля. В пресс-службе отметили, что "Попаснянский районный водоканал" теперь сможет погасить задолженность перед поставщиком электроэнергии и возобновить поставки питьевой вода в направлении Луганска.