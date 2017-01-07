Следствие: стрелок из Флориды намеренно прибыл в аэропорт для нападения

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Американские следователи считают, что Эстебан Сантьяго специально прибыл в аэропорт Флориды, чтобы совершить нападение, сообщает телеканал USA Today со ссылкой на заявление сотрудника ФБР Джорджа Пиро.
Подозреваемый сотрудничает с властями, ему будут предъявлены обвинения в убийстве, добавил он.
По словам Пиро, власти продолжают рассматривать в качестве одного из возможных мотивов терроризм. ФБР провело проверку данных о военной службе Сантьяго, но не обнаружило свидетельств того, что подозреваемый мог вступить контакт с экстремистами. На текущем этапе следователи придерживаются мнения, что Сантьяго действовал в одиночку.
Ранее сообщалось, что Эстебан Сантьяго страдал психическим расстройством. Родственники подозреваемого заявили, что некоторые странности в его поведении стали проявляться после возращения из Ирака, где он примерно в течение года проходил военную службу.