Следствие: стрелок из Флориды намеренно прибыл в аэропорт для нападения

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Американские следователи считают, что Эстебан Сантьяго специально прибыл в аэропорт Флориды, чтобы совершить нападение, сообщает телеканал USA Today со ссылкой на заявление сотрудника ФБР Джорджа Пиро.

"Есть свидетельства того, что он приехал сюда, чтобы совершить этот ужасающий шаг. Пока мы не определили, что спровоцировало его на нападение", — заявил Пиро.

Подозреваемый сотрудничает с властями, ему будут предъявлены обвинения в убийстве, добавил он.

По словам Пиро, власти продолжают рассматривать в качестве одного из возможных мотивов терроризм. ФБР провело проверку данных о военной службе Сантьяго, но не обнаружило свидетельств того, что подозреваемый мог вступить контакт с экстремистами. На текущем этапе следователи придерживаются мнения, что Сантьяго действовал в одиночку.

В ночь на субботу в результате стрельбы на стойке выдачи багажа в аэропорту Форт-Лодердейла погибли пять человек, по последним данным, еще шесть были ранены. В офисе окружного шерифа заявили, что после инцидента оказались пострадавшими еще 37 человек.

Ранее сообщалось, что Эстебан Сантьяго страдал психическим расстройством. Родственники подозреваемого заявили, что некоторые странности в его поведении стали проявляться после возращения из Ирака, где он примерно в течение года проходил военную службу.