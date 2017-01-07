ЭКОВАС не станет направлять своих миротворцев в Гамбию

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) не станет направлять свои миротворческие войска в Гамбию на фоне конфликта с президентом страны Яйей Джамме, заявила председатель сообщества и президент Либерии Элен Джонсон-Серлиф, слова которой приводит агентство Рейтер.

Ранее президент комиссии ЭКОВАС Марсель де Соуза заявил, что организация привела свои резервные войска к готовности и может направить их в Гамбию, если проигравший выборы президент страны Яйя Джамме не покинет свой пост после окончания мандата.

Организация продолжит дипломатические усилия, чтобы убедить Джамме передать власть преемнику, добавила Джонсон-Серлиф.

Президентские выборы в Гамбии состоялись 1 декабря. По данным избирательной комиссии, кандидат от оппозиционной Объединенной демократической партии (UDP) Гамбии Адама Барроу победил по итогам голосования, получив 45,5% голосов избирателей. Действующий президент Джамме получил 36,7% голосов.

Джамме публично заявил, что не принимает результаты недавних выборов и что огорчен серьезными и неприемлемыми нарушениями в ходе электорального процесса. Президент Гамбии собирается оспорить свое поражение на выборах в Верховном суде. Как отмечалось ранее, в Гамбии на данный момент нет действующего Верховного суда. Коалиция утверждает, что президент не имеет конституционного права в последние дни своего срока назначать новых судей, чтобы они смогли рассмотреть его петицию.