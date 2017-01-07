В Бурунди задержали шестерых подозреваемых в убийстве министра

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Правоохранительные органы Бурунди задержали по меньшей мере шестерых подозреваемых в связи с убийством министра по делам окружающей среды, заявил генеральный прокурор страны.

Неизвестный в Бурунди застрелил министра по делам окружающей среды Эммануэля Нийонкуру в ночь на воскресенье, когда министр возвращался в свой дом в столице страны Бужумбуре.

"Расследование началось сразу после сообщения о преступлении, уже задержаны шесть человек. Среди них две женщины и четверо мужчин", — цитирует прокурора агентство Синьхуа.

По данным агентства, среди задержанных — владелец ресторана в Бужумбуре, откуда Нийонкуру возвращался в ночь убийства, а также двое охранников.

Полиция сообщила, что пуля попала министру в голову, убийца, предположительно, находился в том же автомобиле, за рулем которого сидел Нийонкуру.