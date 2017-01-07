В Бурунди задержали шестерых подозреваемых в убийстве министра

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Правоохранительные органы Бурунди задержали по меньшей мере шестерых подозреваемых в связи с убийством министра по делам окружающей среды, заявил генеральный прокурор страны.
"Расследование началось сразу после сообщения о преступлении, уже задержаны шесть человек. Среди них две женщины и четверо мужчин", — цитирует прокурора агентство Синьхуа.
По данным агентства, среди задержанных — владелец ресторана в Бужумбуре, откуда Нийонкуру возвращался в ночь убийства, а также двое охранников.
Полиция сообщила, что пуля попала министру в голову, убийца, предположительно, находился в том же автомобиле, за рулем которого сидел Нийонкуру.