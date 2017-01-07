Избранный президент Ганы вступил в должность

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Кандидат от оппозиционной Новой патриотической партии (NPP) Ганы Нана Акуфо-Аддо, победивший на президентских выборах в декабре, вступил в должность в субботу, сообщает агентство Рейтер.

В своем выступлении по случаю инаугурации Акуфо-Аддо заявил, что намерен стимулировать экономический рост страны. Для этого правительство снизит налоги и откроет страну для частного бизнеса.

В Гане 7 декабря прошел первый тур президентских выборов. Основная борьба развернулась между действующим президентом и представителем Новой патриотической партии Наной Акуфо-Аддо, который критиковал правящую партию за медленный экономический рост и замешанность в коррупционных скандалах. Уже 10 декабря Акуфо-Аддо заявил о своей победе на выборах, его соперник признал поражение. По данным NPP, их кандидат получил 52% голосов, а Джона Драмани Махама заручился поддержкой лишь 44,8% избирателей.

До 2014 года Гана считалась африканской страной с наиболее динамично развивающейся экономикой. По мере приближения выборов среди населения росла напряженность, происходили стычки между сторонниками противоборствующих партий, а также столкновения с полицией.