Тысячи курдов устроили в Париже митинг

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Около пяти тысяч курдов вышли на улицы Парижа в субботу, требуя справедливости в отношении трех застреленных в 2013 году активисток курдского сообщества, имеющего отношение к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), передает агентство Франс Пресс.

В январе 2013 года в Париже были обнаружены тела трех женщин, каждая из которых была убита выстрелом в голову. Все три погибшие были активистками курдского сообщества, имеющего отношение к РПК.

"Мы были разгневаны, когда их убили, теперь мы еще более разгневаны, так как суд не состоялся, убийц не нашли", — приводит агентство слова со-руководителя Демократического совета курдов во Франции.

© REUTERS/ Christian Hartmann Участники митинга вышли на улицы Парижа, требуя справедливости в отношении трех застреленных в 2013 году активисток курдского сообщества

По данным агентства, суд над подозреваемым в совершении убийств должен был состояться в конце января, но подозреваемый умер в Париже декабре прошлого года от опухоли головного мозга. Отмечается, что он настаивал на своей невиновности.