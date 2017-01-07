В Йемене из-за столкновений погибли более десяти повстанцев-хуситов

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Не менее 11 повстанцев-хуситов были убиты в субботу в ходе боевых действий на юго-западе Йемена, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в правительственных войсках.

По данным агентства, правительственные войска провели операцию в 30 километрах от стратегически важного Баб-эль-Мандебского пролива, который соединяет Красное море с северной частью Индийского океана. В ходе операции погибли шесть солдат.

Отмечается, что правительственным войскам не удалось вытеснить повстанцев, которые угрожают морскому судоходству.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.