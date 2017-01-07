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В мире

Призрак СССР: как живет советский военный город в Польше

Тема:
Главное за 7 января 2017 года (9)
15:0807.01.2017
(обновлено: 18:32 07.01.2017)
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Кладбище советских воинов в Польше. Архивное фото
© Flickr/ Francesco Carrani

ВАРШАВА, 7 янв — РИА Новости. В 1993 году на карте Польши исчезло последнее "белое пятно" — в Западно-Поморском воеводстве появился город Кломино, сначала привлекший большой интерес местных жителей, археологов, историков, а позже — немногочисленных туристов. Кломино "открыли" после вывода из страны советских войск — в течение нескольких десятилетий здесь находился советский военный городок, еще раньше — немецкий лагерь для военнопленных. Сейчас в Кломино, который уже не имеет статуса населенного пункта и территориально принадлежит к соседнему Борне-Сулиново, живут около 10 человек, а местные власти оставили попытки привлечь инвестиции и каким-либо образом возродить город.

От лагеря военнопленных до тайного города

Относительно крупный населенный пункт — военный городок Вестфаленхоф — появился на данной территории, в то время принадлежавшей Германии, в 1930-е годы. В 1939 году он был преобразован в лагерь для военнопленных, где во время Второй мировой войны содержались порядка 10 тысяч человек — как военных, так и гражданских. Лагерь был брошен немецкими войсками при отступлении и, по некоторым данным, якобы использовался советскими военными для тех же целей: сохранились свидетельства того, что "из лагеря бежали 600 немецких военнопленных, убив шесть российских военных".

Часы на здании Дворца культуры и науки в Варшаве. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Советская высотка в Варшаве: центр города или символ зависимости
Дальнейшая история местности окутана тайной — утверждается, что советские военные частично использовали немецкую инфраструктуру при строительстве города, получившего название Грудек, однако многие здания были разобраны. Оставшиеся стройматериалы были отправлены в Варшаву для строительства сталинской высотки, которое началось в 1952 году. Бывший лагерь для военнопленных был разрушен.

"Это была закрытая территория, исключенная из-под польской юрисдикции, вырезанная из территориальной структуры страны", — говорится в официальной истории города. До сих пор достоверно неизвестно, что именно находилось на территории Грудека, польская сторона утверждает, что по обнаруженным строениям можно сделать вывод о размещении здесь ракетной бригады, тактико-оперативных ракет и гранатометов дальнего радиуса действия (в шести километрах от города), механизированного полка и разведбатальона.

Так называемая техническая территория военного городка располагалась в чаще леса, её периметр патрулировали вооруженные военные, а сама площадка была окружена высоким забором с колючей проволокой под напряжением — из-за таких мер безопасности судить о том, какие именно тайны хранил советский город в Польше, можно лишь по косвенным свидетельствам, оставшимся после вывода войск.

Грудек находился на полном самообеспечении: здесь располагались жилые дома, магазины, столовая, кинотеатр, гаражи и многое другое — за исключением школы, детей возили в соседнее Борне-Сулиново. Инфраструктура позволяла разместить в городе более шести тысяч человек, известно, что здесь постоянно жили порядка 300 военных, офицеров и членов их семей.

Возвращение в Польшу

В 1992 году военный гарнизон в Грудеке перестал существовать, а населенный пункт сменил название на Кломино — так данная местность называлась до раздела Польши. В течение года территорию охраняли польские военные, затем город передали гражданским. Появление нового города сначала вызвало воодушевление у местной администрации — дома и инфраструктура сохранились в идеальном состоянии, в Кломино можно было приехать с собственной мебелью и жить, не чувствуя ни в чем недостатка. Два жилых дома купили частные инвесторы, оставшееся здесь имущество круглосуточно охраняла городская стража из Борне-Сулиново, однако большего интереса город не привлек.

Еще некоторое время Кломино удавалось существовать: время от времени возникали идеи об организации здесь базы американских войск, приюта для наркоманов, тюрьмы или "байкерского города", воеводство вложило в инфраструктуру порядка четырех миллионов злотых. Однако вскоре муниципалитет принял решение отменить охрану Кломино и "сослать" в город тех, кто не платит за жилье. Так в Кломино появились несколько десятков семей и начались разрушения.

Остатки некогда самодостаточной инфраструктуры Кломино методично разобрали на металлолом и стройматериалы. "Когда с улиц начала исчезать брусчатка, власти гмины решили сами ее продать. В течение определенного времени гмина собирала брусчатку днем, а местные жители — ночью. До сих пор неизвестно, кто заработал больше", — пишут местные СМИ.

Позже, когда город стал больше похож на нынешнюю Припять, "сосланные" в Кломино семьи переселили в Борне-Сулиново. Официально в городе остались две семьи лесничих, периодически здесь появляются туристы, проводятся соревнования по пейнтболу, однако перспектив развития города нет — главным образом из-за отсутствия транспортного сообщения.

"В начале 1990-х годов Кломино было предметом заинтересованности польских центральных властей, но, несмотря на множество попыток и идей, ни одна из программ не была реализована. Главной проблемой является расположение Кломино и отсутствие хороших дорог, что уже на корню пресекает любое освоение этой местности. Никаких планов развития Кломино нет", — рассказал РИА Новости представитель горуправы Борне-Сулиново Дариуш Тедерко.

Поиски захоронений

По словам Тедерко, окрестности Кломино привлекают только туристов, интересующихся историей Второй мировой войны. Рядом, ближе к Борне-Сулиново, расположено советское кладбище, где похоронены 12 тысяч красноармейцев.

Несколько лет назад археологи под руководством профессора Анджея Коли из университета Коперника в Торуни провели поисковые работы в лесах близ Кломино, главной целью которых было обнаружение массовых захоронений времен функционирования немецкого лагеря для военнопленных. Группа специалистов обнаружила более 40 братских могил и несколько десятков меньших захоронений, в которых покоятся около 2,5 тысяч польских, советских и французских военных. По мнению археологов, это не единственные захоронения в данном районе, общее число похороненных здесь узников лагеря может достигать 30 тысяч человек.

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В мире
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3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Сергей Карцев
    Сейчас в Кломино, который уже не имеет статуса населенного пункта и территориально принадлежит к соседнему Борне-Сулиново, живут около 10 человек, а местные власти оставили попытки привлечь инвестиции и каким-либо образом возродить город.
    Около это как ? Больше десяти или меньше. Невозможно сосчитать точно.
    18:57
    07.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Сергей Карцев
    Сейчас в Кломино, который уже не имеет статуса населенного пункта и территориально принадлежит к соседнему Борне-Сулиново, живут около 10 человек, а местные власти оставили попытки привлечь инвестиции и каким-либо образом возродить город.
    Около это как ? Больше десяти или меньше. Невозможно сосчитать точно.
    18:57
    07.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Игорь Данилюк
    Самообеспечение? Значит источник топлива для котельной был (угольная шахта или газовая скважина), сельхозугодья, электростанция, нефтяная скважина и НПЗ для производства ГСМ для военной техники. Школу вот только — вот незадача — разместить никак не получалось.

    Товарищ автор, ну ладно один раз ахинею написать, но ведь дважды в тексте самодостаточность упоминается.
    19:52
    07.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Ergakov Vladimir в ответ пользователю Сергей Карцев(показатьскрыть)
    Сергей Карцев, "около 10 человек" - я так думаю, что даже местная администрация гмины Борне-Сулиново не имеет точных данных на сей счёт. Потому как жители "мигрируют" между этим городком (Кломино) и Борне-Сулиново. По той простой причине, что Кломино сейчас уже не обладает статусом населённого пункта.
    Для справки: Борне-Сулиново - один из военных городков СГВ (Северной Группы Войск) на северо-востоке Польши, располагавшийся между городами Щецин, Кошалин и Быдгощ. По данным польских источников, в Кломино до 1993 года размещался 82-й гвардейский мотострелковый полк Советской (позже - Российской) Армии.
    В 2012 году в Кломино проживало 12 жителей. В настоящее время это город-призрак.
    00:32
    08.01.2017
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