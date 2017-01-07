В Багдаде прошла закрытая встреча премьер-министров Турции и Ирака

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади принял в субботу в Багдаде своего турецкого коллегу Бинали Йылдырыма, встреча прошла в закрытом для прессы формате, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Отношения Багдада и Анкары ухудшились после того, как Турция без разрешения иракских властей ввела в конце 2015 года войска на территорию провинции Найнава под предлогом помощи иракским ополченцам в борьбе с ИГ (запрещена в РФ).

Йылдырым в субботу начал первый официальный визит в Ирак с тех пор, как отношения двух стран ухудшились, он пробудет в Ираке два дня.

Anadolu отмечает, что турецкого премьера сопровождает министерская делегация, в том числе глава минобороны Фикри Ышык.

Согласно программе, Йылдырым также встретится с президентом Ирака Фуадом Масумом, спикером парламента Салимом аль-Джабури и руководством Иракского Курдистана.