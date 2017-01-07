Лукашенко призвал к единству народов и внутри церкви

МИНСК, 7 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что народам необходимо решать накопившиеся в государстве и церкви проблемные вопросы, а не спешить поддерживать разъединительные тенденции.
По словам Лукашенко, "то, что сегодня назрело, и то, что надо решать в церкви, в государстве… это ничего общего не имеет с тем, что мы должны сегодня обязательно порезать все по живому и разъединиться".
"Не надо это делать. Надо быть спокойными, надо решать те задачи, которые сегодня есть, и немножко смотреть вперед, — призвал президент. — Не надо смотреть очень далеко. В противном случае мы можем допустить ошибки. В наше непростое время это непозволительно".
Президент Белоруссии подчеркнул, что "надо быть очень аккуратными для того, чтобы сориентироваться в этом бурном и неопределенном мире".
По его словам, белорусская власть в лице православной церкви имеет очень хорошего партнера, сподвижника всех добрых идей в государстве, таких как восстановление святынь, поддержка семьи, нравственности, культурных ценностей. "Наша церковь… самая ответственная церковь в мире. Наша церковь никогда не юлила, не врала своему народу. Но надо сказать, что и мы не давали повода для того, чтобы церковь вела себя некрасиво", — отметил Лукашенко.