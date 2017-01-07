Лукашенко призвал к единству народов и внутри церкви

МИНСК, 7 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что народам необходимо решать накопившиеся в государстве и церкви проблемные вопросы, а не спешить поддерживать разъединительные тенденции.

"Есть какие-то перехлесты в плане того, что надо отделиться, выделиться, еще что-то там. Знаете, жизнь все расставит на свои места. Никогда не надо бежать впереди паровоза. Никогда не надо ставить для решения те вопросы, которых сегодня не существует. Нам абсолютно не мешает сегодня то, что мы с братскими народами: россиянами, украинцами, другими народами и народностями, которые проживают в наших государствах, — в лоне православия находимся вместе", — цитирует в субботу слова белорусского президента его пресс-служба. Данное заявление прозвучало во время посещения президентом в праздник Рождества Христова Свято-Духова кафедрального собора Минска.

По словам Лукашенко, "то, что сегодня назрело, и то, что надо решать в церкви, в государстве… это ничего общего не имеет с тем, что мы должны сегодня обязательно порезать все по живому и разъединиться".

"Не надо это делать. Надо быть спокойными, надо решать те задачи, которые сегодня есть, и немножко смотреть вперед, — призвал президент. — Не надо смотреть очень далеко. В противном случае мы можем допустить ошибки. В наше непростое время это непозволительно".

Президент Белоруссии подчеркнул, что "надо быть очень аккуратными для того, чтобы сориентироваться в этом бурном и неопределенном мире".

Лукашенко отметил, что в праздник Рождества Христова люди обращаются к вечным объединяющим ценностям, и отнес к таким "главные христианские церкви". "Именно они всегда были и, я надеюсь, будут в центре этого единения. Они будут главной силой, объединяющей народы, нацию", — заявил президент.

По его словам, белорусская власть в лице православной церкви имеет очень хорошего партнера, сподвижника всех добрых идей в государстве, таких как восстановление святынь, поддержка семьи, нравственности, культурных ценностей. "Наша церковь… самая ответственная церковь в мире. Наша церковь никогда не юлила, не врала своему народу. Но надо сказать, что и мы не давали повода для того, чтобы церковь вела себя некрасиво", — отметил Лукашенко.