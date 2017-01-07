В Японии и США пришли к согласию о неизменности двустороннего союза

ТОКИО, 7 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Советник премьер-министра Японии Кацуюки Каваи провел переговоры с советником по национальной безопасности будущей администрации США Майклом Флинном, в ходе которых обе стороны пришли к единому мнению о ценности и неизменности союза двух стран, сообщил телеканал NHK.

Политики подтвердили важность скорейшего проведения встречи на высшем уровне лидеров двух стран.

"При новой администрации США ценность и важность союза Японии и США остаются неизменными, необходимо на порядок углубить и расширить этот незыблемый союз", — заявил Каваи, подчеркнув необходимость скорейшей встречи на высшем уровне после инаугурации 45-го президента США.

В то же время на пресс-конференции после переговоров Каваи отметил, что конкретные сроки встречи на высшем уровне не обсуждались.