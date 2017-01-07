В Ливане надеются на изменение политики США на Ближнем Востоке

БЕЙРУТ, 7 янв — РИА Новости. США с приходом Дональда Трампа могут изменить свою политику на Ближнем Востоке, так как многое там потеряли и не способны больше решать вопросы военным путем, считает госминистр по делам президента Ливана Пьер Раффуль.

Победивший на выборах в ноябре 2016 года республиканец Дональд Трамп 20 января вступит в должность президента США, сменив на этом посту демократа Барака Обаму после восьми лет во главе государства.

"Я думаю, что США на пороге перемен, впервые за долгое время, особенно после военных неудач на Ближнем Востоке. Они многое потеряли в этом регионе, это принуждает их вносить изменения в политику", — выразил свое мнение Раффуль в интервью РИА Новости.

Изменение может пойти вразрез с позициями прошлого, отметил политик. США могут отказаться от военных вторжений на Ближнем Востоке, так как уже "неспособны сражаться". Раффуль отметил, что такое мнение выразил президент Ливана Мишель Аун, когда террористы ИГ (запрещена в РФ) взяли иракский Мосул в 2014 году.

Он добавил, что с учетом этих проблем сотрудничество с Россией могло бы быть в интересах США.