СМИ рассказали подробности о подозреваемом в стрельбе в аэропорту Флориды

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Эстебан Сантьяго, подозреваемый в стрельбе в аэропорту Форт-Лодердейла во Флориде, страдал психическим расстройством, сообщает телеканал NBC.погибли пять человек, еще восемь были ранены.
По данным источника в правоохранительных органах, в ноябре прошлого года Сантьяго обратился в отделение ФБР на Аляске с заявлением по поводу того, что ЦРУ ведет за ним слежку и пытается заставить присоединиться к ИГ. Агенты передали информацию об этом случае местным властям, которые в свою очередь приняли меры, поместив Сантьяго в одну из больниц на освидетельствование.
Как сообщает телеканал, Сантьяго вылетел в четверг из города Анкоридж на Аляске, он совершил остановку в аэропорту Миннеаполиса, откуда затем последовал во Флориду. В аэропорту Форт-Лодердейла он получил свой багаж, где находилось ружье, и открыл стрельбу по людям.