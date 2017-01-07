Девочка из Азербайджана, которую забрали у тети, боится жить с отцом

БАКУ, 7 янв — РИА Новости, Вугар Гасанов. Десятилетняя девочка, в отношении которой, по данным аппарата омбудсмена, применили силу на суде на севере Азербайджана, заявила, что боится жить с отцом.

В социальных сетях в субботу распространено видео , на котором в Губинском районном суде исполнители с применением силы забрали 10-летнюю Нурай Байрамзаде у воспитавшей ее тети и передали отцу. Сама девочка заявила, что до сих пор не знала о существовании отца и впервые увидела его на суде. Омбудсмен Азербайджана Эльмира Сулейманова обратилась в минюст для срочного расследования инцидента.

"Я хочу жить с тетей. Я боюсь жить с отцом", — цитирует Байрамзаде агентство АПА.

Агентство приводит также слова тети 10-летней девочки Мехрибан Эльдаровой, которая заявила, что ее сестра Рубаба Худавердиева болела раком.

"В 2008 году она рассталась с Эвезом Байрамовым. После этого я ухаживала за больной сестрой и ее малолетней дочерью. Сестра скончалась в 2010 году. Уже в 2011 году отец Нурай Эвез Байрамов впервые подал иск в суд. В 2012 году наше опекунство было аннулировано. В последующих судебных процессах в различных инстанциях решение о передаче ребенка отцу оставалось в силе. 7 декабря 2016 года меня и моего супруга Эльдара Эльдарова вызвали в Губинский районный суд. Решение суда пытались исполнить в принудительном порядке, в результате чего произошел инцидент. Ребенка отобрали у нас насильно. Затем перед зданием суда Нурай вырвалась из рук отца и снова побежала ко мне", — цитирует Эльдарову агентство.

Как заявил представитель исполнительной власти (ИВ) Губинского района Эльшад Алиев, тетя 10-летней Нурай Байрамзаде должна повторно обратиться в суд с иском об опекунстве.

"В 2010 году, учитывая интересы и условия проживания ребенка, по распоряжению главы ИВ тете девочки Мехрибан Эльдаровой было предоставлено право на опекунство. Затем на основании обращения в суд биологического отца опекунство было отменено. Согласно законодательству, при повторном обращении в суд в связи с опекунством ребенка, также должно учитываться мнение 10-летней Нурай. Для этого противоположная сторона должна повторно обратиться в суд с иском об опекунстве. Так как этот вопрос является спорным, решение в связи с ним должен принять суд, а не исполнительная власть", — цитирует Алиева агентство АПА.