Палестина благодарна РФ за поддержку решения ООН по израильским поселениям

РАМАЛЛА, 7 янв — РИА Новости. Палестина благодарит РФ за поддержку резолюции Совбеза ООН, осудившей строительство поселений Израиля на оккупированных палестинских территориях, сообщил агентству Sputnik генсек исполкома организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Орейкат.

СБ ООН принял резолюцию в конце декабря 14 голосами. Отказ Израиля прекратить строительство поселений остается одним из главных спорных вопросов, затрудняющих палестинское урегулирование.

"Мы высоко ценим голос России в поддержку резолюции 2334, осудившей поселенческую деятельность", — отметил палестинский политик.

Он добавил, что подтверждает свою встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 13 января в Москве с целью "координации перед конференцией в Париже", которая запланирована 15 января по палестинскому вопросу.

"Россия была одной из первых стран, признавших Палестину в границах 1967 года… Мы все наши шаги координируем с Россией, например, президент Махмуд Аббас встречается с президентом России Владимиром Путиным каждый год два или три раза", — напомнил Орейкат, выступающий как ведущий палестинский переговорщик.

Он отметил, что Палестина остается открытой к возможной встрече Аббаса с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Москве. С такой инициативой ранее выступал Путин, однако согласовать встречу пока не удалось из-за разногласий сторон.