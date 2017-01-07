Палестина благодарна РФ за поддержку решения ООН по израильским поселениям

РАМАЛЛА, 7 янв — РИА Новости. Палестина благодарит РФ за поддержку резолюции Совбеза ООН, осудившей строительство поселений Израиля на оккупированных палестинских территориях, сообщил агентству Sputnik генсек исполкома организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Орейкат.
"Мы высоко ценим голос России в поддержку резолюции 2334, осудившей поселенческую деятельность", — отметил палестинский политик.
Он добавил, что подтверждает свою встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 13 января в Москве с целью "координации перед конференцией в Париже", которая запланирована 15 января по палестинскому вопросу.
Он отметил, что Палестина остается открытой к возможной встрече Аббаса с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Москве. С такой инициативой ранее выступал Путин, однако согласовать встречу пока не удалось из-за разногласий сторон.