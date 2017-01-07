В Иране призвали ООН отреагировать на нарушение прав мусульман в Мьянме

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с требованием принять меры на международном уровне против нарушения прав мусульман мусульман-рохинджа в Мьянме, сообщает телеканал PressTV.

Конфликт в штате Ракхайн в Мьянме обострился после того, как боевики из народности рохинджа (или "рохинья", этнические бенгальцы, проживающие в Мьянме), вооруженные, в основном, холодным оружием, в октябре-ноябре совершили серию нападений на пограничные посты и воинские части штата. В ответ правительственные войска провели зачистки населенных пунктов от боевиков, в результате которых погибли и получили ранения в том числе и мирные жители штата. Также, по данным агентства, около 30 тысяч мусульман-рохинджа были вынуждены покинуть свои дома. Представители правозащитных организаций и правительств нескольких мусульманских стран, включая Малайзию, называли действия правительственных войск Мьянмы в штате Ракхайн "геноцидом рохинджа".

В своем письме Зариф также отметил, что ожидает от властей Мьянмы немедленных и эффективных действий по защите прав рохинджа, и призвал Гутерреша обратиться к правительству страны от лица мирового сообщества и исламского мира с требованием обеспечить доступ гуманитарной помощи пострадавшим.

В пятницу стало известно, что ООН направит специального докладчика в Мьянму, который подготовит отчет о возможном применение насилия в отношении этнической группы рохинджа.

Ранее госсоветник (фактический глава кабинета министров) Мьянмы Аун Сан Су Чжи созвал неофициальную встречу министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по ситуации в штате Ракхайн. Это стало первым подобным шагом Мьянмы по привлечению представителей иностранных государств к обсуждению гуманитарного кризиса в штате Ракхайн.

Сообщества буддистов и мусульман живут в штате раздельно, в отдельных буддийских и мусульманских поселениях. По законам Мьянмы, этнические бенгальцы, называющие себя "рохинджа" (рохинья), не являются гражданами страны, несмотря на то, что живут в штате Ракхайн на протяжении нескольких поколений. Большинство населения Мьянмы, исповедующее буддизм, настроено против предоставления рохинджа мьянманского гражданства. По юридическому статусу в Мьянме этнические бенгальцы в большинстве являются нелегальными мигрантами из соседней Бангладеш.