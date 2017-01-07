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В мире

В Иране призвали ООН отреагировать на нарушение прав мусульман в Мьянме

11:4407.01.2017
(обновлено: 11:49 07.01.2017)
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Мьянма. Вид. Архивное фото
© РИА Новости. Федор Вильнер

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с требованием принять меры на международном уровне против нарушения прав мусульман мусульман-рохинджа в Мьянме, сообщает телеканал PressTV.

Древний город Паган в Мьянме, поврежденный землетрясением. 24 августа 2016
© AFP 2016/ Soe Moe Aung
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Конфликт в штате Ракхайн в Мьянме обострился после того, как боевики из народности рохинджа (или "рохинья", этнические бенгальцы, проживающие в Мьянме), вооруженные, в основном, холодным оружием, в октябре-ноябре совершили серию нападений на пограничные посты и воинские части штата. В ответ правительственные войска провели зачистки населенных пунктов от боевиков, в результате которых погибли и получили ранения в том числе и мирные жители штата. Также, по данным агентства, около 30 тысяч мусульман-рохинджа были вынуждены покинуть свои дома. Представители правозащитных организаций и правительств нескольких мусульманских стран, включая Малайзию, называли действия правительственных войск Мьянмы в штате Ракхайн "геноцидом рохинджа".

Мьянма. Архивное фото
© РИА Новости. Федор Вильнер
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В своем письме Зариф также отметил, что ожидает от властей Мьянмы немедленных и эффективных действий по защите прав рохинджа, и призвал Гутерреша обратиться к правительству страны от лица мирового сообщества и исламского мира с требованием обеспечить доступ гуманитарной помощи пострадавшим.

В пятницу стало известно, что ООН направит специального докладчика в Мьянму, который подготовит отчет о возможном применение насилия в отношении этнической группы рохинджа.

Ранее госсоветник (фактический глава кабинета министров) Мьянмы Аун Сан Су Чжи созвал неофициальную встречу министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по ситуации в штате Ракхайн. Это стало первым подобным шагом Мьянмы по привлечению представителей иностранных государств к обсуждению гуманитарного кризиса в штате Ракхайн.

Вид на храм Баган, Мьянма. Архивное фото
© РИА Новости. Федор Вильнер
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Сообщества буддистов и мусульман живут в штате раздельно, в отдельных буддийских и мусульманских поселениях. По законам Мьянмы, этнические бенгальцы, называющие себя "рохинджа" (рохинья), не являются гражданами страны, несмотря на то, что живут в штате Ракхайн на протяжении нескольких поколений. Большинство населения Мьянмы, исповедующее буддизм, настроено против предоставления рохинджа мьянманского гражданства. По юридическому статусу в Мьянме этнические бенгальцы в большинстве являются нелегальными мигрантами из соседней Бангладеш.

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В мире
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2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Рафаэль Макаров
    Интересная логика. Боевики из народности рохинджа нападают на пограничные посты с оружием, а правительство Мьянмы (бывш. Бирма) должно на это смотреть с невозмутимостью статуи Будды. Есть, однако, подозрение, что нападение боевиков носить более земную причину. Мьянма входит в опиумный треугольник. А пограничники мешают боевикам торговать опиумом. Тогда причём тут ислам?
    11:56
    07.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Евгений .
    Про этих рохинджа давно читал, ситуацию там ведут по косовскому сценарию. Пришлые рохинджа мусульмане против местного населения. Вот уже и от ООН требуют защитить пришлых от местных
    12:35
    07.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Рафаэль Макаров
    Интересная логика. Боевики из народности рохинджа нападают на пограничные посты с оружием, а правительство Мьянмы (бывш. Бирма) должно на это смотреть с невозмутимостью статуи Будды. Есть, однако, подозрение, что нападение боевиков носить более земную причину. Мьянма входит в опиумный треугольник. А пограничники мешают боевикам торговать опиумом. Тогда причём тут ислам?
    11:56
    07.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Евгений .
    Про этих рохинджа давно читал, ситуацию там ведут по косовскому сценарию. Пришлые рохинджа мусульмане против местного населения. Вот уже и от ООН требуют защитить пришлых от местных
    12:35
    07.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
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