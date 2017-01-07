На прощальную вечеринку Обамы пригласили звезд американского шоу-бизнеса

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент США пригласил звезд американского шоу-бизнеса на свою прощальную вечернику в Белом Доме, сообщает продюсер телеканала CNN Бетси Кляйн в своем микроблоге Twitter.

По данным Кляйн, среди приглашенных были певица Бейонсе и ее супруг, рэпер Jay-Z, ивестная американская телеведущая Опра Уинфри, актеры Самуэл Джексон и Брэдли Купер, певец и композитор Стиви Уандер, оскароносная актриса Мэрил Стрип и многие другие.

Как сообщается, мероприятие началось в 20.30 (04.30 мск).