Мексиканские бизнесмены просят власти ввести в города федеральные силы

МЕХИКО, 7 янв – РИА Новости. Координационный предпринимательский совет Мексики просит власти ввести федеральные силы в города, где отмечен рост насилия и грабежей в ходе беспорядков после повышения стоимости бензина.

"Очевидно недостаточное присутствие сил полиции штатов и муниципий для соблюдения безопасности и прав нашего персонала, клиентов и магазинов, мы просим о присутствии федеральных сил в основных пострадавших городах", — говорится в заявлении организации.

По мнению членов совета, протестные акции, переросшие в акты вандализма, бьют по предпринимателям, магазинам, туризму, ресторанам. "Приоритетным является, чтобы все силы, защищающие общество, получили четкие инструкции по проведению наиболее энергичных действий, направленных на остановку грабежей и краж, а для этого им были даны юридические полномочия, которые облегчат их работу", — говорится в заявлении.

В частности, предприниматели требуют провести тщательное расследование подстрекательства к противоправным действиям на фоне повышения цены бензина, которое велось через социальные сети.

Начавшиеся несколько дней назад протесты против повышения с 1 января цены бензина примерно на 20% переросли в массовые беспорядки и грабежи торговых точек. По последним данным национальной ассоциации магазинов Мексики, за несколько дней разграблено в общей сложности более 400 торговых точек как малого и среднего бизнеса, так и крупных сетевых магазинов.

Всего грабежи были отмечены в 12 штатах латиноамериканской страны. Заместитель министра внутренних дел Мексики Рене Хуарес Сиснерос сообщил в пятницу вечером, что число задержанных за причастность к грабежам превысило по всей стране 1,5 тысячи человек, в отношении которых сейчас начаты следственные действия, в частности, анализируются имеющиеся в распоряжении прокуратур видеозаписи.