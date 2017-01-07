Губернатор Флориды сообщил Трампу о стрельбе в аэропорту

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Губернатор штата Флорида Ричард Скотт в пятницу сообщил, что проинформировал о стрельбе в аэропорту города Форт-Лодердейл избранного президента США Дональда Трампа и не разговаривал по этому поводу с действующим главой государства Бараком Обамой.

"Я неоднократно разговаривал с избранными президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом, чтобы проинформировать их о случившемся", — заявил Скотт в ходе пресс-конференции в аэропорту, которую транслировали ведущие новостные телеканалы США.

Скотт также уточнил, что "не говорил с президентом Обамой". "Он не звонил мне", — отметил губернатор.

Случившееся Скотт назвал "актом зла". Он также подчеркнул, что "расследование продолжается, и вся информация в свое время будет публиковаться управлением местного шерифа".

По последней информации, в результате стрельбы в аэропорте Форт-Лодердейла, погибли пять и ранены восемь человек. Подозреваемый Эстебан Сантьяго взят под стражу. Предположительно, вероятный преступник является военнослужащим и легально провез оружие на борту самолета, прибывшего в аэропорт.