Премьер Канады решил не ехать на форум в Давосе

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отменил участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе ради встречи с собственными гражданами, сообщает агентство Рейтер.

"Это турне предоставит множество возможностей напрямую пообщаться с канадцами, и продлится в течение более длительного периода, чем ранее планировалось", — цитирует агентство слова представителя Трюдо Кэмерона Ахмада.

Экономический форум ежегодно проводится в швейцарском городе Давос и собирает экономическую и политическую элиту всего мира. В 2017 году Форум будет проходить 17-20 января.