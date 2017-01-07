Байден на память расписался на ящике своего письменного стола

ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Вице-президент США Джозеф Байден, через две недели уходящий со своего поста, в пятницу расписался на память на ящике своего письменного стола.

Торжественная процедура прошла в церемониальном зале офиса вице-президента, сообщили в специальной рассылке для журналистов представители пресс-пула Белого дома.

По их данным, большой ящик предварительно был извлечен из стола. "Это свидетельство того, что я был вице-президентом", — пошутил Байден, расписываясь на ящике.

Сдающие полномочия вице-президенты расписываются на ящике стола согласно давней традиции. "Знаете ли, тут прекрасная компания – от Гэри Трумана до Джорджа Буша-старшего и Дуайта Эйзенхауэра", — заметил Байден.

По его словам, находится в такой компании – "большая честь".

Администрация нынешнего президента США Барака Обамы уходит 20 января 2017 года, ее сменяет администрация Дональда Трампа.