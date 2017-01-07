Участок на границе США и Канады открыт после сообщения о заложенной бомбе

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Пограничная служба Канады сообщила об открытии участка на границе с США после сообщения о заложенной на нем бомбе.

"Участок St-Bernard-de-Lacolle POE HGW 15 (границы между США и Канадой — ред.) вновь открыт", — говорится в заявлении службы, опубликованной в микроблоге Twitter.

St-Bernard-de-Lacolle POE HGW 15 is now reopened. — Border Services (@CanBorder) 6 января 2017 г.

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Ранее агентство Рейтер со ссылкой на полицию Квебека сообщило, что около 09.00 (16.00 мск) был получен телефонный звонок о возможной бомбе на соответствующем участке. Пограничная служба Канады заявила о его закрытии, опубликовав сообщение в своем Twitter.