Преступник в аэропорту во Флориде, скорее всего, действовал в одиночку

ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Преступник, устроивший стрельбу в аэропорту города Форт-Лодердейл (штат Флорида), скорее всего, был один, сообщил шериф Скотт Израэл.

"На данный момент все выглядит так, что он действовал в одиночку", — заявил шериф на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы.

Израэл также опроверг сообщения о том, что в аэропорту были другие инциденты, связанные со стрельбой. "Никакого второго стрелка нет, никаких других пострадавших в результате стрельбы. Мы видели эти сообщения, но они не подтверждаются", — добавил он.

Ранее сообщалось, что, по последним данным, в результате стрельбы на стойке выдачи багажа в аэропорту Форт-Лодердейла погибли пять человек, еще 13 были ранены. Предположительно, стрельбу открыл мужчина-латиноамериканец по имени Эстебан Сантьяго. Он был задержан полицией. По некоторой информации, преступник является военнослужащим и легально провез оружие на борту самолета, прибывшего в аэропорт.