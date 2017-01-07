Разведка США утверждает, что Россия имела доступ к американским избиркомам

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Американская разведка утверждает, что Россия имела доступ ко множеству избирательных комиссий США на уровне штатов и местном уровне, говорится в опубликованном в пятницу докладе.

"Российская разведка получила и поддерживала доступ к элементам многочисленных избирательных комиссий на уровне штатов и на местном уровне", — говорится в документе.

В документе также отмечается, что "по оценкам министерства внутренней безопасности, системы, которые были взломаны российскими игроками, не были связаны с подсчетом голосов".

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.