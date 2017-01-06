Полиция проверяет информацию о других выстрелах в аэропорту Флориды

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Правоохранительные органы проверят неподтвержденную информацию о других выстрелах в аэропорту города Форт-Лодердейл (штат Флорида), сообщил в пятницу в Twitter шериф округа Бровард.

Ранее сообщалось, что, по последним данным, в результате стрельбы в аэропорту пять человек погибли и 13 ранены. Стрельбу, по данным очевидцев, открыл мужчина-латиноамериканец примерно 35 лет.

"Идет активная проверка неподтвержденных сообщений о других выстрелах на территории аэропорта", — говорится в сообщении.