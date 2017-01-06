Сенатор назвал возможные мотивы стрелка в аэропорту Флориды

ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Причиной стрельбы в аэропорту Форт-Лодердейла могли быть психические проблемы нападавшего или терроризм, сообщил журналистам сенатор от штата Флорида Билл Нельсон.

Ранее сообщалось, что, по последним данным, в результате в аэропорту пять человек погибли и 13 ранены, об этом сообщил местный офис шерифа. Стрельбу, по данным очевидцев, открыл мужчина-латиноамериканец примерно 35 лет.

"Причинами произошедшего могут быть как психические проблемы задержанного, так и то, чего мы здесь все опасаемся – терроризм", — сказал он (общение с прессой транслировал телеканал Fox News).